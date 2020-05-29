Президент лондонского Арсенала ушел в отставку

Новости спорта:Он руководил клубом в течение 7 лет.

Президент лондонского Арсенала Чипс Кесвик ушел в отставку после семи лет в роли главы Канониров.

Кесвик был председателем правления Arsenal Holdings Limited, где после его ухода останутся Стэн и Джош Кронке, Лорд Харрис и Кен Фрайар.

Чипс Кесвик был членом правления Арсенала с 2005 года, а с 2013 года занял должность председателя.

В феврале Кесвику исполнилось 80 лет. По его словам, он планировал уйти в отставку и его решение вовсе не спонтанное.

Арсенал находится на девятом месте турнирной таблицы АПЛ на время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 17 июня.