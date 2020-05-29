Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА

Президент лондонского Арсенала ушел в отставку

Президент лондонского Арсенала ушел в отставку
09:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Он руководил клубом в течение 7 лет.

Президент лондонского Арсенала Чипс Кесвик ушел в отставку после семи лет в роли главы Канониров.

Кесвик был председателем правления Arsenal Holdings Limited, где после его ухода останутся Стэн и Джош Кронке, Лорд Харрис и Кен Фрайар.

Чипс Кесвик был членом правления Арсенала с 2005 года, а с 2013 года занял должность председателя.

В феврале Кесвику исполнилось 80 лет. По его словам, он планировал уйти в отставку и его решение вовсе не спонтанное.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Арсенал находится на девятом месте турнирной таблицы АПЛ на время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 17 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Чипс Кесвик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
03 С футбольного клуба сняли 6 очков за начало контактных тренировок раньше времени
04 Макгрегору отказали в чемпионском бое
05 АПЛ официально подтвердила дату возвращения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь