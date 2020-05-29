Михайленко: Реал хочет оставить Лунина в составе

Новости спорта:Наставник «Днепра-1» уверен, что украинский вратарь заявит о себе в Мадриде.

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко высказал свое мнение о перспективах украинского голкипера Андрея Лунина, который выступает на правах аренды в «Овьедо».

Напомним, по окончанию арендного соглашения Лунин вернется в «Реал».

«Я читал о том, что «Реал» хочет оставить Лунина в составе. Думаю, что это недалеко от истины, учитывая экономические проблемы, созданные коронавирусом, от которых пострадали маленькие и большие клубы.

Андрей - хороший вратарь. Для «Реала» вариант с Луниным экономически выгоден. Думаю, в следующем сезоне у него будут шансы побороться за место в основном составе. Мы увидим его в «Реале» в следующем году», - резюмировал Михайленко.