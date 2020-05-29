Трансфер Лаутаро Мартинеса: Барселона предложит Интеру 80 млн евро и Фирпо

Новости спорта:Нерадзурри продолжают надеяться на выплату 111 миллионов отступных.

Представители Барселоны хотят поскорее закрыть сделку о переезде на Камп Ноу форварда Интера Лаутаро Мартинеса и готовят нерадзурри новое предложение.

Каталонцы хотят договориться с итальянцами, предложив за аргентинца 80 миллионов евро и 23-летнего защитника Хуниора Фирпо. Интер намерен требовать выплаты клаусулы в размере 111 миллионов евро.

Барселона продолжает надеяться на скидку со стороны миланцев, а также уже провела переговоры с агентами Мартинеса, договорившись о зарплате в 12 миллионов евро без учета бонусов.

Сам Мартинес предположительно хочет продолжить карьеру в Барселоне и отказался от продления действующего контракта с Интером.

В нынешнем сезоне Лаутаро забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи в 31 матче нерадзурри во всех турнирах.