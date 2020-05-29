Соперник Шахтера сыграет в интересных футболках

Новости спорта:Соперник Шахтера сыграет в футболках с радужной эмблемой.

В матче против "Франкфурта", который состоится в субботу, футболисты "Вольфсбурга" выйдут в необычных футболках.

В немецком клубе предлагают объединить усилия и занять красочную позицию против дискриминации. В этой связи логотип "Фольксвагена", который размещается на майках футболистов, будет окрашен в радужные цвета.

- В это трудное время важно четко обозначить свою позицию против дискриминации. Радужная капитанская повязка и эмблема на футболках будут нашим способом продемонстрировать ценности, которые поддерживает "Вольфбсург", - заявил управляющий директор клуба Михаэль Мееске.

Напомним, что "Вольфсбург" является соперником донецкого "Шахтера" в розыгрыше Лиги Европы.