Новости спорта:Бразилец не прочь покинуть Шахтер.

Вингер донецкого Шахтера Тете рассказал о причинах своего ухода из Гремио, а также заявил о желании быть лидером в команде. По его словам, ради роли «главного героя» он готов покинуть стан Горняков.

«В Гремио для меня деньги не были главными. Все что я сделал, это принес деньги в бюджет клуба. Фанаты иногда неправильно воспринимают ситуацию, ведь становятся на сторону клуба, а не игрока. Мне очень грустно, что я не получил той оценки, которую ожидал. После стольких лет игры за Гремио, голов и завоевания титулов мне действительно грустно», — заявил Тете.

«Я счастлив выступать в Европе. Это шаг, который хочет осуществить каждый, и вот я здесь. Сейчас мы ищем клуб, где я был бы в статусе главного героя. Сделаю свой выбор, когда будут варианты».

Тете перешел в Шахтер из Гремио в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с Горняками.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за Шахтер.

На вынужденный перерыв, связанный с пандемией коронавируса, действующий чемпион Украины ушел в роли лидера текущего первенства Премьер-лиги, опережая вторую Зарю на 15 очков.