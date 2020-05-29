Лигу чемпионов могут доиграть в Германии

Новости спорта:Турция может лишиться возможности принять решающую игру в этом сезоне.

УЕФА продолжает рассматривать различные способы завершения нынешнего сезона в Лиге чемпионов. Обсуждается и вариант с форматом Финала четырех, который может состояться в Германии.

Все еще не сыгранные матчи 1/8 финала ЛЧ должны провести 7-8 августа, четвертьфинальные встречи — 13-14 августа. Игры будут проходить без зрителей в формате одной игры.

Изначально планировалось финал Лиги чемпионов провести в Стамбуле, а Турецкая федерация футбола выражала уверенность в том, что поединок пройдет на территории их страны. Изменения могут внести из-за неопределенной эпидемиологической ситуации в Турции.

В Германии уже возобновили розыгрыш Бундеслиги, что может стать плюсом для УЕФА в вопросе выбора места-проведения Финала четырех.

Напомним, что УЕФА рассматривает вариант с проведением матчей Лиги чемпионов на нейтральных стадионах. Организация намерена проводить матчи европейских соревнований при условии активного тестирования их участников на коронавирус.