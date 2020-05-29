Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА

Лигу чемпионов могут доиграть в Германии

Лигу чемпионов могут доиграть в Германии
12:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Турция может лишиться возможности принять решающую игру в этом сезоне.

УЕФА продолжает рассматривать различные способы завершения нынешнего сезона в Лиге чемпионов. Обсуждается и вариант с форматом Финала четырех, который может состояться в Германии.

Все еще не сыгранные матчи 1/8 финала ЛЧ должны провести 7-8 августа, четвертьфинальные встречи — 13-14 августа. Игры будут проходить без зрителей в формате одной игры.

Изначально планировалось финал Лиги чемпионов провести в Стамбуле, а Турецкая федерация футбола выражала уверенность в том, что поединок пройдет на территории их страны. Изменения могут внести из-за неопределенной эпидемиологической ситуации в Турции.

В Германии уже возобновили розыгрыш Бундеслиги, что может стать плюсом для УЕФА в вопросе выбора места-проведения Финала четырех.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Напомним, что УЕФА рассматривает вариант с проведением матчей Лиги чемпионов на нейтральных стадионах. Организация намерена проводить матчи европейских соревнований при условии активного тестирования их участников на коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФИФА, Лига Чемпионов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
03 С футбольного клуба сняли 6 очков за начало контактных тренировок раньше времени
04 Шовковский: Я не понимал свою замену в дебютном матче
05 Против Майка Тайсона готов выйти в ринг еще один супертяжеловес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь