Челси хочет купить Корону

Новости спорта:Лондонский клуб нацелился на Хесуса Корону.

Лондонский «Челси» интересуется 27-летним мексиканским вингером «Порту» Хесусом Короной.

Эту информацию подтвердил агент футболиста Матиас Бурдж.

«Мы контактировали с «Челси». Не знаю, является ли он для них приоритетным вариантом. У Хесуса осталось два года контракта. Он вызвал большой интерес среди клубов АПЛ, но из-за пандемии коронавируса все замедлилось. Трансферы тоже находятся на карантине», — отметил Бурдж.

Клаусула Хесуса составляет €30 миллионов, что намного дешевле, чем другие варианты «Челси» на эту позицию.

В текущем сезоне Корона провел за «Порту» 41 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 17 результативных передач.