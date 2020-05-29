Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА

Челси хочет купить Корону

Челси хочет купить Корону
14:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лондонский клуб нацелился на Хесуса Корону.

Лондонский «Челси» интересуется 27-летним мексиканским вингером «Порту» Хесусом Короной.

Эту информацию подтвердил агент футболиста Матиас Бурдж.

«Мы контактировали с «Челси». Не знаю, является ли он для них приоритетным вариантом. У Хесуса осталось два года контракта. Он вызвал большой интерес среди клубов АПЛ, но из-за пандемии коронавируса все замедлилось. Трансферы тоже находятся на карантине», — отметил Бурдж.

Клаусула Хесуса составляет €30 миллионов, что намного дешевле, чем другие варианты «Челси» на эту позицию.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

В текущем сезоне Корона провел за «Порту» 41 матч во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 17 результативных передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Трансфер, АПЛ, Хесус Корона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
03 Шовковский: Я не понимал свою замену в дебютном матче
04 С футбольного клуба сняли 6 очков за начало контактных тренировок раньше времени
05 Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь