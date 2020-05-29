ПСЖ и Интер заканчивают сделку по Икарди

Новости спорта:Аргентинец близок к тому, чтобы остаться на Парк де Пренс.

Чемпион Франции ПСЖ находится на стадии продвинутых переговоров с Интером об аренде аргентинского нападающего Мауро Икарди.

Стороны близки к заключению сделки уже в ближайшие несколько дней. В соглашении будет пункт о праве выкупа форварда со стороны парижан.

Ранее сообщалось, что парижане хотят предложить Икарди четырехлетний контракт, согласно которому он будет получать 10 миллионов евро за сезон.

ПСЖ арендовал Икарди прошлым летом. С тех пор Мауро забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче в составе парижан.

Чемпионат Франции был досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. ПСЖ стал чемпионом, выиграв свой седьмой титул за последние восемь лет.