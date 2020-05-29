Игало готов отказаться от €80 млн ради Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Нигерийский нападающий хочет остаться в Англии.

Руководство китайского Шанхай Шэньхуа предложило новый контракт нападающему Одиону Игало, который выступает на правах аренды за Манчестер Юнайтед Daily Star.

По информации источника, китайская команда готова подписать с нигерийцем трехлетний контракт на сумму 75 млн евро (примерно 80 млн евро).

Отмечается, что Игало готов отказаться от этого предложения. Форвард хочет остаться в Англии и выступать за Манчестер Юнайтед.

Напомним, что 30-летний нападающий выступает за "красных дьяволов" с зимы 2020 года, на его счету четыре гола в восьми матчах за клуб. Аренда Одиона в МЮ рассчитана до конца текущего сезона.

Ранее Одион заявил, что болеет за "красных дьяволов" с самого детства.