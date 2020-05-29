Полузащитник Боруссии Д выбыл до конца сезона из-за травмы

Новости спорта:Он травмировался в игре с Баварией.

Полузащитник Боруссии Д Махмуд Дахуд из-за травмы пропустит не только следующий матч команды с Падеборном, но и весь остаток нынешнего сезона.

«К сожалению, после игры с Баварией мы узнали, что Дахуд выбыл до конца сезона», — заявил тренер Шмелей Люсьен Фавр.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения с судьей травму получил форвард Борусии Эрлинг Холанд. Он не сыграет против Падеборна.

24-летний Дахуд в нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах за Боруссию, отметившись одной результативной передачей.

Боруссия находится на втором месте турнирной таблицы Бундеслиги, проигрывая лидирующей Баварии 7 очков. Матч против Падеборна пройдет 31 мая.