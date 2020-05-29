Гиггз: Мне больно говорить о Ливерпуле

Новости спорта:Легенда МЮ высказался о лидере АПЛ.

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался об успехах «Ливерпуля» в последние годы. Его слова приводит Sky Sports.

«Но, полагаю, нынешний год показал, что «Ливерпуль» – это невероятная команда, с которой работает отличный тренер Юрген Клопп. Как фанату «Юнайтед», мне больно это говорить, но они были невероятны в этом сезоне.

Очевидно, что они продолжат прогрессировать, и, что бы ни произошло, они выиграют чемпионат, они заслуживают этого. Они уже провели два великолепных сезона, в прошлом году они давили на «Манчестер Сити». На них приятно смотреть.

Есть определенные вещи, которые я извлек из их игры, и я хочу сделать что-то подобное в сборной Уэльса.

Надеюсь, «Юнайтед» сможет сократить этот разрыв и догонит их. Но нужно отдавать должное там, где это необходимо, и я считаю, что «Ливерпуль» провел фантастический сезон».