Давид Луис может оказаться в Португалии

Новости спорта:Защитник Арсенала Давид Луис может вновь оказаться в Португалии.

В случае, если Давид Луис покинет Арсенал летом, Бенфика готова подписать своего бывшего игрока — сообщает O Jogo.

Согласно условиям контракта 33-летнего бразильца с Арсеналом, по окончании сезона-2019/20 соглашение может быть продолжено еще на год по взаимному согласию сторон, однако "канониры" пока не собираются начинать переговоры.

Тем временем президент Бенфики Луиш Филипе Виейра заявил, что двери Да Луш всегда открыты для Давида Луиса. Правда, проблемой является зарплата футболиста: в Арсенале он получает 4 миллиона евро в год, что вдвое превышает лимит зарплаты для игроков Бенфики.

Сам Давид Луис недавно признался, что хотел бы вернуться в Бенфику, причем не просто доигрывать, а при условии, что он будет полезен "орлам".