Матвиенко: Скоро узнаем, кто лучше готов Динамо или Шахтер

Новости спорта:Центральный защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал ближайший поединок.

Николай Матвиенко заверил, что "горняки" будут играть исключительно на победу в матче с Динмо, несмотря на серьезный отрыв в турнирной таблице.

"Получил небольшое повреждение в товарищеском матче с Оболонью. Обследовали, слава Богу, все обошлось, тренируюсь уже в общей группе. Кондиции еще не стопроцентные, но мы продолжаем набирать форму, готовимся к встрече с Динамо.

Думаю, с киевлянами мы в равных условиях, поэтому скоро узнаем, кто готов лучше. На отрыв в турнирной таблице не обращаем внимания, будем в каждом матче играть только на победу", — приводит слова защитника официальный сайт "горняков".

Матч Шахтер — Динамо состоится 31 мая, в воскресенье, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция центрального поединка 24-го тура УПЛ.