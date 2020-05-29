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Экс-президент Барселоны рассказал о своем пребывании в тюрьме

Экс-президент Барселоны рассказал о своем пребывании в тюрьме
17:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сандро Росель поделился воспоминаниями о конфликтных ситуациях, возникавших "за решеткой".

Бывший президент Барселоны Сандро Росель вспомнил о своем нахождении в тюрьме.

"Драки в тюрьме? Я видел их вблизи. Однажды драка началась настолько близко ко мне, что меня всего забрызгало кровью. Несколько раз меня упрекали, но до драк не доходило. Один придурок как-то сказал, что я - гребаный каталонец, а все каталонцы должны умереть.

А другой говорил, что будет бить меня, если я не буду покупать ему кофе каждый день. Но отказался это делать. Если ты поддашься страху, то будешь выполнять любые поручения и тратить свои личные деньги. Один евро в тюрьме - это целое состояние", - приводит слова Роселя Mundo Deportivo.

Напомним, что в мае 2017 года Роселя обвинили в причастности к отмыванию 15 млн евро. Президенту "светило" 11 лет тюремного заключения и штраф в размере 59 млн евро, но в апреле прошлого года он был оправдан судом и вышел на свободу.

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Футбол, Сандро Росель, Новости футбола.
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