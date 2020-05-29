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Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ

Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ
17:46 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:В стартовом после карантина туре украинского чемпионата сойдутся первая и вторая команды последних сезонов.

Встреча в условиях карантина пройдёт без зрителей, поэтому вживую увидеть встречу у болельщиков не будет возможности.

На данный момент "Шахтёр" лидирует в таблице. У него за спиной в 13 очках позади "Заря" и "Динамо", которые делят второе и третье места. Напомним, что вторая команда по итогам чемпионата получит место в квалификации Лиги чемпионов, а третьей придётся стартовать лишь в группе Лиги Европы.

Где и когда пройдёт матч?

Поединок состоится на НСК "Олимпийский", однако номинальным хозяином поля будет "Шахтёр". Оба соперника решили, что лучше провести поединок в столице страны в целях безопастности из-за карантина, а не в Харькове, где в последнее время своих соперников принимали "горняки".

Главный матч тура "Шахтёр" - "Динамо" состоится в воскресенье, 31 марта. Начало в 17:00.

Где смотреть игру?

Телетрансляцию поединка по подписке смотрите на канале "Футбол1" (спутниковое вещание на платформе Xtra TV). За 45 минут до стартового свистка, а также после окончания матча в эфир выйдет программа "Тур ONLINE", в которой эксперты поделятся своими мыслями о Классическом.

Легальную интернет трансляцию встречи по подписке можно будет увидеть на платформах oll.tv, "Vega Telecom", "Воля ТВ", "Укртелеком", "Киевстар ТВ" и "Водафон ТВ".

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Шахтер - Динамо.
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