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Серии А возобновится матчем Аталанта - Сассуоло

Серии А возобновится матчем Аталанта - Сассуоло
20:02 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Матч Аталанта - Сассуоло состоится он 19 июня.

Серия А возобновится 19 июня матчем Аталанта - Сассуоло, передает Sky Sport Italia.

Накануне стало известно, что чемпионат Италии вернется 20 июня, но вышеприведенный матч планируют назначить именно на 19 число.

Причинами такого решения могут служить два факта. Бергамо находится в регионе, считающимся эпицентром пандемии коронавируса в Италии, а матч с участием Сассуоло стал последним перед трехмесячной паузой.

К слову, Сассуоло стал первой итальянской командой, возобновившей тренировочный процесс после карантина. Последний матч Серии А был сыгран 9 марта: в нем нероверди дома разгромили Брешию (3:0).

Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги

Оставшиеся матчи сезона 2019/20 будут проходить без зрителей на трибунах.

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