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Вратарь Зари будет болеть за Шахтер в матче с Динамо

Вратарь Зари будет болеть за Шахтер в матче с Динамо
20:06 Сегодня Телеграф zbirna Фото: ФК Заря

Новости спорта:Никита Шевченко не скрывает, что его команда хочет выйти в Лигу чемпионов.

Вратарь «Зари» Никита Шевченко поделился ожиданиями от первого матча после возобновления УПЛ.

— Команда успела подготовиться к рестарту чемпионата?

— Думаю, да. Но точно это узнаем, только сыграв матч с «Александрией».

— Перед карантином «Заря» показывала лучший свой футбол?

— Не скажу, что это был пик, но если бы было продолжение чемпионата, мы бы еще прибавили. Успели сыграть только три игры после зимнего антракта. Обыграли «Шахтер». У ребят было хорошее взаимопонимание на поле, наладились связи. Карантин немного забрал появившиеся эмоции от качественной игры.

— Если «Заря» обыграет «Александрию», а «Динамо» проиграет «Шахтеру», луганчане выйдут на чистое второе место…

— Будем болеть за «Шахтер» в матче с «Динамо», но перед этим, конечно, надо думать о том, как обыграть команду Шарана. Это первостепенная задача.

Напомним, матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:00.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Никита Шевченко.
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