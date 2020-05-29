Байер минимально обыграл Фрайбург на выезде

Новости спорта:Решающий мяч на счету Хаверца.

Байер одержал минимальную выездную победу над Фрайбургом в стартовом матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

Первый тайм команды провели не очень активно и ни ризу не пробили в створ. Единственный мяч был забит в начале второй половины встречи — его автором стал лучший бомбардир Байера Кай Хаверц.

Для 20-летнего капитана Фармацевтов гол стал 11-м в нынешнем чемпионате.

Благодаря победе Байер как минимум до воскресенья поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя Лейпциг и Боруссию из Менхенгладбаха. Фрайбург — восьмой.

В следующем туре Байер примет Баварию, Фрайбург также дома сразится с Боруссией М.

Фрайбург — Байер 0:1 (0:0)Гол: Хаверц, 54.