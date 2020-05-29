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Балотелли не удалось встретиться с президентом Брешии

Балотелли не удалось встретиться с президентом Брешии
23:41 Пт, 29 Май 2020 Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Массимо Челлино не захотел встречаться с Марио Балотелли.

После того, как президент Брешии Массимо Челлино назвал подписание Марио Балотелли ошибкой, нападающий решил встретиться со своим работодателем, однако не встретил взаимности — сообщает Gazzetta dello Sport.

В пятницу, 29 мая, вечером Балотелли прибыл в офис клуба, и, хотя Челлино находился там, нападающего он, как уверяет источник, не принял. Прождав около получаса, Марио отправился восвояси.

В нынешнем сезоне Балотелли провел в составе Брешии 19 матчей и забил 5 мячей, при этом его контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года, автоматически разрывается, если Брешия покинет Серию А.

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Марио Балотелли, Брешия.
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