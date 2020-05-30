Худжамов объявил о завершении карьеры вратаря

Новости спорта:Рустам Худжамов завершил игровую карьеру из-за травмы колена.

Его дебют состоится 31 мая в студии перед матчем «Шахтер» - «Динамо».

37-летний экс-вратарь «Шахтера» и «Мариуполя» Рустам Худжамов объявил о завершении карьеры и стал экспертом телеканалов «Футбол», сообщает сайт телеканалов.

«Я закончил игровую карьеру из-за травмы колена. Мне предлагали стать тренером вратарей в одной из команд первой лиги, но я отказался. Хочу развиваться как эксперт и не отходить далеко от медиапространства», - сказал Худжамов.

Худжамов - воспитанник «Динамо», обладатель Кубка УЕФА с «Шахтером». Последним его клубом был «Мариуполь», в этом сезоне УПЛ он провел за команду 6 матчей. Сыграл 1 матч за сборную Украины.