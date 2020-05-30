Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Экс-игрок Динамо Алиев проведет бой: онлайн-трансляция поединка (Видео)
Экс-игрок Динамо Алиев проведет бой: онлайн-трансляция поединка (Видео)
Серии А возобновится матчем Аталанта - Сассуоло
Серии А возобновится матчем Аталанта - Сассуоло
Теннисист Федерер - самый высокооплачиваемый спортсмен 2020 года
Теннисист Федерер - самый высокооплачиваемый спортсмен 2020 года
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ

Худжамов объявил о завершении карьеры вратаря

Худжамов объявил о завершении карьеры вратаря
02:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:Рустам Худжамов завершил игровую карьеру из-за травмы колена.

Его дебют состоится 31 мая в студии перед матчем «Шахтер» - «Динамо».

37-летний экс-вратарь «Шахтера» и «Мариуполя» Рустам Худжамов объявил о завершении карьеры и стал экспертом телеканалов «Футбол», сообщает сайт телеканалов.

«Я закончил игровую карьеру из-за травмы колена. Мне предлагали стать тренером вратарей в одной из команд первой лиги, но я отказался. Хочу развиваться как эксперт и не отходить далеко от медиапространства», - сказал Худжамов.

Худжамов - воспитанник «Динамо», обладатель Кубка УЕФА с «Шахтером». Последним его клубом был «Мариуполь», в этом сезоне УПЛ он провел за команду 6 матчей. Сыграл 1 матч за сборную Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Рустам Худжамов, Вратарь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-игрок Динамо Алиев проведет бой: онлайн-трансляция поединка (Видео)
02 Экс-футболист Алиев проиграл в дебютном боксерском поединке
03 Вратарь Зари будет болеть за Шахтер в матче с Динамо
04 Соперник сборной Украины на Евро продлил главного тренера
05 Экс-игрок Динамо Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь