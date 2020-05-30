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Тренер Лестера выздоровел от COVID-19

Тренер Лестера выздоровел от COVID-19
01:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Брендан Роджерс подтвердил, что вместе с женой оказался жертвами коронавируса.

Тренер Лестера Брендан Роджерс и его жена переболели COVID-19, но уже выздоровели.

"Буквально сразу после того, как АПЛ остановили из-за пандемии, у нас с женой появились симптомы коронавируса, – цитирует Роджерса Sky Sports. – Мы не ощущали ни вкусов, ни запахов, а передвигаться могли лишь с огромным трудом".

"Помню, как когда-то поднимался на Килиманджаро, так это было проще, чем в разгар болезни пройти 10 футов — дышать было очень трудно. Тесты подтвердили COVID-19. Сейчас, к счастью, мы оба полностью здоровы".

Ранее сообщалось, что АПЛ возобновится 17 июня. Лестер в турнирной таблице на данный момент занимает третье место.

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Футбол, Брендан Роджерс, Тренер, Лестер, Covid-19.
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