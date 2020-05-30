Норвежский футбольный клуб из-за краж разорвал контракт с игроком

Новости спорта:ФК "Мольде" заявил о решении досрочного расторжения контракта с Вегардом Форреном.

Чемпион Норвегии ФК "Мольде" объявил о решении досрочного расторжения контракта с игроком Вегардом Форреном, сообщает сайт клуба.

Решение руководства клуба подтолкнула кража Форреном денег из общего фонда, который формировался по штрафам футболистов команды. 32-летний Вегард на правах одного из самых опытных был ответственным за хранение денег, но перевел на свои счета около 100 000 крон, после чего проиграл их в казино.

Впоследствии футболист признался, что он имеет проблемы с азартными играми уже в течение 15 лет.

"Это печальный способ закончить мою карьеру в клубе, но мои действия выглядели огромную угрозу доверия. Я хотел бы извиниться перед своей семьей, друзьями, игроками, фанатами и клубом. Я жил с этой проблемой в течение 15 лет. В то же время я был разочарован, потому что мало играл в команде, а игра была моим способом бегства от проблем", - сказал Форрен.

Заметим, что в прошлом сезоне Форрен сыграл 22 матча в национальном первенстве и еще семь в Лиге Европы.