Новости спорта:В финале быки уничтожили Аустрию из Лустенау.

Сказки в финале Кубка Австрии не случилось: идущий на втором месте в австрийской Бундеслиге Зальцбург уничтожил представительницу второго дивизиона Аустрию Лустенау – 5:0.

На 19-й минуте счет открыл Доминик Собослаи, через две минуты его тезка Штумбергер поразил свои ворота, а во втором тайме забивали Ноа Окафор, Маджид Ашимеру и Секу Коита.

Зальцбург стал обладателем Кубка Австрии второй сезон подряд и седьмой раз в истории.

В Бундеслиге "быки" отстают на шесть очков от лидирующего ЛАСКа. Ближайший матч чемпионата Зальцбург сыграет с венским Рапидом третьего июня.