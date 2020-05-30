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Марсело: Не можем дождаться возобновления Ла Лиги

Марсело: Не можем дождаться возобновления Ла Лиги
09:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразильский латераль Марсело хочет побыстрее вернуться на футбольное поле.

Крайний защитник мадридского Реала Марсело высказался о предстоящем возобновлении испанской Ла Лиги, где в первом матче после перерыва его команда встретится с Эйбаром.

"Мы никогда не обходились без тренировок на поле настолько долго, поэтому наше желание играть в футбол росло с тех пор, как мы ушли на карантин. Теперь мы близки к тому, чтобы снова выйти на поле. Уже не можем дождаться возобновления Ла Лиги".

"Мы все здоровы, тренировки для восстановления нашего ритма были фантастическими. Не работая с мячом на протяжении столь долго времени, мы немного потеряли связь, но теперь мы просто уже не можем ждать возвращения чемпионата", — приводит слова Марсело Goal.com.

Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом.

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ФК Реал, Футбол, Марсело, Новости футбола.
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