Марсело: Не можем дождаться возобновления Ла Лиги

Новости спорта:Бразильский латераль Марсело хочет побыстрее вернуться на футбольное поле.

Крайний защитник мадридского Реала Марсело высказался о предстоящем возобновлении испанской Ла Лиги, где в первом матче после перерыва его команда встретится с Эйбаром.

"Мы никогда не обходились без тренировок на поле настолько долго, поэтому наше желание играть в футбол росло с тех пор, как мы ушли на карантин. Теперь мы близки к тому, чтобы снова выйти на поле. Уже не можем дождаться возобновления Ла Лиги".

"Мы все здоровы, тренировки для восстановления нашего ритма были фантастическими. Не работая с мячом на протяжении столь долго времени, мы немного потеряли связь, но теперь мы просто уже не можем ждать возвращения чемпионата", — приводит слова Марсело Goal.com.

Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом.