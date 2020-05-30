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Шахтер - Динамо: букмекеры определили фаворита

Шахтер - Динамо: букмекеры определили фаворита
10:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:В воскресенье, 31 мая, пройдет украинское футбольное дерби. В 24-м туре Премьер-лиги лидер нынешнего чемпионата донецкий "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо", которое непривычно идет третьим.

Букмекеры в этом поединке отдают предпочитение донетчанам.

Компания Parimatch ставки на победу "Шахтера" принимает с коэффициентом 1,86, на ничью - 3,70, на выигрыш подопечных Алексея Михайличенко - 4,00.

История очных встреч команд в чемпионатах независимой Украины, начиная с 1992 года: "Динамо" - 24 победы, "Шахтер" - 22, ничьих - 17, разница мячей - 79:73. Всего же динамовцы выигрывали чемпионат 15 раз, "Шахтер" - 12.

В нынешнем сезоне соперники встречались четыре раза и имеют по две победы. Динамовцы были лучшими в кубковых баталиях - выиграли у "горняков" матч за Суперкубок (2:1), а также выбили оппонентов из Кубка страны (2:1, 1/8 финала). Дончане одолели киевлян в обоих поединках Премьер-лиги (2:1 и 1:0). Преимущество "Шахтера" в чемпионате Украины, который выходит из карантина, связанного с пандемией коронавируса, просто колоссальная. Команда Луиша Каштру опережает в турнирной таблице ближайших преследователей - луганскую "Зарю" и "Динамо" - на целых 13 очков.

Встреча состоится на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 17.00. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

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