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Хаверц побил рекорд Бундеслиги, продержавшийся 50 лет

Хаверц побил рекорд Бундеслиги, продержавшийся 50 лет
10:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Кай Хаверц стал лучшим молодым бомбардиром чемпионата Германии.

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц установил новый рекорд немецкой Бундеслиги после того, как отличился голом в матче 29-го тура против "Фрайбурга" (1:0).

Хаверц стал лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги среди футболистов до 21 года, сообщает официальный Twitter "Байера".

20-летний полузащитник, который дебютировал в Бундеслиге в 17 лет, уже успел забить в чемпионате 35 голов.

Предыдущий рекорд держался с 1970 года. Его автором был знаменитый нападающий Клаус Фишер, который до достижения 21-летнего возраста, сумел забить 34 гола.

Своей успешной игрой Хаверц уже привлек внимание к себе со стороны ряда топ-клубов: "Баварии", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и других.

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Байер, Футбол, Новости футбола, Кай Хаверц.
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