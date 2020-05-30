Клопп: Мне все равно, где Ливерпуль станет чемпионом АПЛ

Новости спорта:Юрген Клопп отметил, что победа в любом случае станет для него исключительным событием.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о возобновлении чемпионата Англии, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

"Даже если мы выиграем титул на пустой арене, это все равно будет абсолютно исключительный день в моей жизни, учитывая все молитвы и любовь людей со всего мира. Хотелось бы, чтобы это случилось на Энфилде, но, если честно, мне все равно".

"Я слышал, что некоторые матчи хотят доиграть на нейтральных стадионах. Как бы то ни было, в нашей жизни обязательно появится момент, когда нам разрешат отпраздновать титул вместе с нашими фанатами. Когда это произойдет, отметим чемпионство правильно", - приводит слова Клоппа beIN Sports.

Напомним, что на момент остановки чемпионата Ливерпуль лидировал в таблице, опережая ближайшего преследователя на 25 очков.

Ранее сообщалось, что команде Клоппа не дадут выиграть титул АПЛ на Энфилде.