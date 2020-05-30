СМИ: Матч Карпаты - Мариуполь не состоится из-за заражения футболиста коронавирусом

Новости спорта:Журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас, что матч 24-го тура УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится из-за распространения коронавируса во львовском клубе.

«Матч «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится. В лагере львовян зафиксировано инфицирование коронавирусом.

Игрокам сказали не приезжать 30 мая на тренировку и отменили подготовку к матчу.

Автобус «Мариуполя» уже развернулся со своего пути на Львов», – написал Бурбас в твиттере.

Журналист «Футбольного формата» Олег Ящук заявил, что положительный тест на коронавирус сдали два игрока «Карпат» – украинец и легионер. Также такой информацией поделился журналист Олег Барков.

Ранее Андрей Павелко сообщал, что в случае выявления коронавируса у игрока тур не будет остановлен, а команды не уйдут на карантин. Встреча должна была состояться 31 мая в 14.00.