СМИ: Матч Карпаты - Мариуполь не состоится из-за заражения футболиста коронавирусом

«Матч «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится. В лагере львовян зафиксировано инфицирование коронавирусом.
Игрокам сказали не приезжать 30 мая на тренировку и отменили подготовку к матчу.
Автобус «Мариуполя» уже развернулся со своего пути на Львов», – написал Бурбас в твиттере.
Журналист «Футбольного формата» Олег Ящук заявил, что положительный тест на коронавирус сдали два игрока «Карпат» – украинец и легионер. Также такой информацией поделился журналист Олег Барков.
Ранее Андрей Павелко сообщал, что в случае выявления коронавируса у игрока тур не будет остановлен, а команды не уйдут на карантин. Встреча должна была состояться 31 мая в 14.00.