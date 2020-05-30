Барселона повысила цену на аренду Коутиньо

Новости спорта:Баварии он достался за 8,5 миллиона.

Барселона потребует 10 миллионов евро за аренду своего полузащитника Филиппе Коутиньо. Также следующий арендатор возьмет на себя полную зарплату игрока.

Бразилец до конца сезона играет за Баварию, которая отдала каталонцам 8,5 миллионов евро за его аренду. Использовать право на выкуп футболиста за 120 миллионов клуб не станет.

В идеале, Барселона хотела бы продать Коутиньо за 80 миллионов евро, но в клубе осознают, что в условиях пандемии COVID-19 немногие смогут позволить себе такие трансферы.

В первом сезоне в Баварии Филиппе забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

Главными претендентами на трансфер Коутиньо считаются клубы английской Премьер-лиги: Челси, Эвертон и Ньюкасл.