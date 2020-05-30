Форвард Тоттенхэма перенес операцию

Новости спорта:Трой Пэрротт прооперирован по поводу аппендицита.

Нападающий Трой Пэрротт перенес успешную операцию — сообщил официальный сайт Тоттенхэма.

Пэрротт обратился к врачам команды с жалобой на боли в животе, причиной которых оказался аппендицит. Операция прошла успешно, и в июне 18-летний ирландец сможет тренироваться в общей группе и будет готов к возобновлению АПЛ, намеченному на 17 июня.

Трой в сезоне-2019/20 дважды выходил на замену в матчах первенства АПЛ (5 минут игрового времени), один раз оказался в основе Тоттенхэма в поединке Кубка лиги (66 минут на поле). И один раз вышел на замену в матче Кубка Англии (24 минуты).