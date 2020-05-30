Арбелоа возглавит "молодежку" Реала

Новости спорта:Альваро Арбелоа вновь вернется в королевский клуб

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа в следующем сезоне получит тренерскую должность в академии "сливочных". Об этом сообщает Marca.

37-летний испанец возглавит одну из 11 доступных молодежных команд. В академии находятся 13 команд, однако вряд ли Арбелоа получит должность в "Кастилье" и команде U-19.

В настоящее время Альваро удаленно проходит тренерские курсы для получения профессиональной лицензии Федерации футбола Испании и завершит первый этап курса в ближайшие недели, после чего сможет возглавить одну из команд "сливочных".

Арбелоа числился в академии "Реала" в 2001-06 годах, после чего вернулся в клуб в 2008-м году в качестве игрока первой команды. В составе "сливочных" выигрывал Ла Лигу, 2 Кубка Испании, Суперкубок Испании, 2 Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.