Все игроки Мариуполя сдали отрицательные тесты на коронавирус

Новости спорта:Матч приазовцев с Карпатами сегодня пришлось отменить.

Все футболисты Мариуполя сдали отрицательные тесты на коронавирус накануне матча 24-го тура Favbet Лиги против Карпат.

Встреча во Львове не состоится из-за того, что в стане Карпат несколько игроков и членов клубного персонала были заражены коронавирусом.

Приазовцы проходили тестирование в Киеве в пятницу. После новостей об отмене матча команда Александра Бабича направилась обратно в Мариуполь.

После 23 туров Мариуполь занимает восьмое место в таблице Favbet Лиги и отстает от Днепра-1 на три очка.

Сегодня чемпионат Favbet Лиги возобновится матчем Колоса и Десны, начало — в 14:00. А уже завтра в центральном матче тура Шахтер примет Динамо на НСК Олимпийский.