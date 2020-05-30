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ФК Верес показал лучшие голы сезона (Видео)

ФК Верес показал лучшие голы сезона (Видео)
14:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Верес

Новости спорта:Сразу три гола Сергея попали в десятку лучших.

Болельщики Вереса определили лучший гол команды в сезоне-2019/20. Им стал мяч, который забил Сергей Петько в ворота Полесья (2:1).

Также в десятке лучших были мячи Петько винницкой Ниве и Оболони-2. Это все три гола Сергея Петько в 19 матчах Второй лиги сезона-2019/20.

Лучшие голы Вереса в сезоне-2019/20 (победитель – с 4:07).

Верес забил 34 гола во Второй лиге и еще три – в Кубке Украины. Команда финишировала на третьем месте в группе А Второй лиги, где сезон был завершен из-за пандемии коронавируса.

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Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Верес, Сергей Петько.
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