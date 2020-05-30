В Карпатах призвали не нагнетать ситуацию

Новости спорта:Ростислав Ящишин заявил, что во львовском клубе все находится под контролем.

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал ситуацию с зараженными коронавирусом игроками и персоналом клуба и призвал не распространять лживые "новости".

"Дорогие друзья-журналисты! Пожалуйста, не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. У меня просто волосы встают дыбом, когда читаю о госпитализациях, легионерах и прочие глупости.

Мы движемся согласно протоколу, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ. Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. В понедельник еще раз все пройдут тестирование. Худшее, что может сейчас быть – это паника, вызванная вашими постами" - написал Ящишин в Facebook.

Напомним, матч Карпаты – Мариуполь не состоится согласно расписанию, 31 мая.