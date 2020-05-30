Павелко рассказал о ситуации в Карпатах

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал перенос матча 24-го тура УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» из-за распространения коронавируса во львовском клубе.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал перенос матча 24-го тура УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» из-за распространения коронавируса во львовском клубе.

«Мы имеем информацию, что два игрока «Карпат» и сотрудник клуба инфицированы коронавирусом. 1 июня львовская команда пройдет повторное тестирование, после чего будем принимать решение. Есть наш комитет, который вместе с Минздравом внимательно изучит ситуацию, есть делегат УАФ, который на месте все детально изучает.

Факт того, что в заражении коронавирусом в «Карпатах» в целом подозреваются шесть человек, выходит за рамки медицинского протокола. Однако «Карпаты» связались с представителями «Мариуполя» и сообщили об этой ситуации. «Мариуполь» не будет протестовать против переноса матча», – сказал Павелко.