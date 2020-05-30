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Английские футбольные клубы выступают за продление трансферного окна

Английские футбольные клубы выступают за продление трансферного окна
23:48 Сб, 30 Май 2020 Телеграф sportarena.com

Новости спорта:Переходы игроков станут возможны и после начала нового чемпионата.

Клубы АПЛ настаивают, чтобы трансферное окно в Англии оставалось открытым до октября. Команды намерены максимально увеличить время для ведения торговли игроками.

Переговоры относительно трансферного периода в межсезонье проходили во время встречи представителей клубов и АПЛ на этой неделе, когда определились даты завершения текущего сезона. Переходы игроков будут возможны уже после начала матчей чемпионата Англии 2020/21.

Ранее клубам разрешили заключать краткосрочные контракты с игроками, соглашения которых истекают в июне. Такое решение позволит клубам доиграть текущий сезон АПЛ в тех же составах, в которых они выступали до приостановки чемпионата.

Сезон в АПЛ планируют возобновить 17 июня. С 1 июня британское правительство разрешило проводить соревнования в некоторых видах спорта, среди которых — футбол.

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Футбол, АПЛ, Трансферное окно, Premier League.
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