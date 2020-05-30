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Дуэлунд считает, что у Динамо хорошие шансы добыть очки в матче с Шахтером

Дуэлунд считает, что у Динамо хорошие шансы добыть очки в матче с Шахтером
23:51 Сб, 30 Май 2020 Телеграф sport.ua

Новости спорта:Полузащитник "бело-синих" – о центральном матче 24-го тура УПЛ

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Шахтером».

- Находимся в отличной физической форме. Готовы к поединку с «горняками». Мы очень голодны к футболу на данный момент. У нас есть хорошие шансы добыть очки в этой игре.

- Какое настроение перед возобновлением сезона?
- Я, как и вся команда, очень счастлив, что приняли решение возобновить сезон, и мы сможем играть в футбол. Уверен,  мы все получим удовольствие от игры и надеемся выиграть. Это очень важная игра, нам нужны три очка.

- Какие ожидания от первой игры после столь длительной паузы?
- Ожидаю высокий уровень футбола. «Шахтер» демонстрирует отличную игру, мы должны быть готовы ко всему и  сконцентрированными  во всех компонентах на протяжении 90 минут. Важно быть командой на поле и биться друг за друга.

- Не повлияет ли на вас отсутствие болельщиков?
- Конечно, нам будет не хватать болельщиков, и их присутствие давало бы преимущество нам, но так сложились обстоятельства. Мы будем на равных условиях с «Шахтером».

- Какой план работы перед матчем с «Шахтером»?
- Сегодня мы весь день были вместе на базе, провели тренировку. Сейчас по плану – хорошо отдохнуть, соблюдение режима питания и сна. Тогда мы будем готовы на 100% к поединку с «горняками», – сказал Дуэлунд.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 31-го мая, Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 17:00.

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ФК Динамо К, Шахтер, Футбол, УПЛ, Миккель Дуэлунд.
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