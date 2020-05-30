Арсенал может продлить контракт с Давидом Луисом на условиях сокращения зарплаты

Новости спорта:В текущем соглашении бразильца есть опция продления, которую Канониры не намерены использовать.

Арсенал готов продлить контракт с защитником Давидом Луисом еще на один год при условии, что бразилец пойдет на сокращение зарплаты.

По текущему соглашению Луис зарабатывает 120 тысяч фунтов в неделю. Контракт бразильца рассчитан на год с возможностью продления еще на сезон, однако Канониры не намерены использовать ее на текущих условиях.

Давид Луис перешел в Арсенал прошлым летом из Челси. В составе Канониров 33-летний бразилец провел 32 матча, забив два гола и отдав один результативный пас.

Арсенал занимает девятое место в АПЛ, набрав 40 очков после 28 матчей. Сезон в Англии намерены возобновить 17 июня матчем Канониров против Ман Сити.