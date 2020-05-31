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Реал может обойтись без покупок в летнее трансферное окно

Реал может обойтись без покупок в летнее трансферное окно
09:08 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:По мадридцам ударил коронавирусный кризис.

Руководство Реала может быть не готово к осуществлению трансферов в ближайшее время из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Мадридская команда может совершить покупки новых игроков в ближайшее трансферное окно лишь в том случае, если удастся продать кого-то из нынешних членов команды. Это будет тяжело сделать из-за высокого уровня зарплаты в команде Зидана.

Ранее сообщалось об интересе Реала к форварду дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду, переговоры с которым отложат до следующего года из-за финансовых трудностей.

Также мадридцы интересуются 17-летним полузащитником Ренна Камавингой, опорником Челси Нголо Канте и хавбеком Эспаньола Роке.

Реал находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги. Чемпионат Испании возобновится уже 11 июня.

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