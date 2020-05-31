Алаба: Бавария очень амбициозна

Новости спорта:Австриец поделился впечатлениями от выступлений в составе "красных".

Защитник Баварии Давид Алаба прокомментировал победу над Фортуной (5:0) и рассказал о переговорах по новому контракту.

"Мы очень амбициозны. В команде очень хорошая атмосфера, это заметно в каждой игре. Мы хотим побеждать в каждом матче, мы голодны, и до самого конца хотим оставаться на первом месте. Это отличает нас.

Я стараюсь помогать команде. Игра в таком коллективе приносит удовольствие. Я стараюсь фокусироваться на главных вещах.

У нас нет дэдлайна в переговорах по новому контракту. Посмотрим, как сложится ситуация в ближайшие недели. На данный момент все спокойно", – рассказал Алаба в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Бавария планирует продлить контракт с Алабой.