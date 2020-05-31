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Арбитра Лиги чемпионов задержали на вечеринке с наркотиками и оружием

Арбитра Лиги чемпионов задержали на вечеринке с наркотиками и оружием
09:38 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Он назвал это неудачным стечением обстоятельств.

Арбитра категории ФИФА из Словении Славко Винчича задержали в своей Боснии и Герцеговине недалеко от города Биелина, где он находился на вечеринке с участием 35 человек.

Боснийский спецназ провел спецоперацию, ворвавшись в коттедж с Винчичем, где были наркотики, оружие и проститутки. Арестовано 16 человек по подозрению в торговле наркотиками.

Самого Винчича арестовывать не стали. Ему устроили допрос, после которого отпустили, а в данный момент он уже находится в Словении.

Сам Славко Винчич заявил, что не имеет отношения к задержанным людям, а в Боснии находился на деловой встрече, случайно оказавшись в коттедже. Его поддержал Президент ассоциации футбольный арбитров Словении Владо Шайн.

Словенец обслуживал матчи сборной Украины против Италии в 2013 году (1:2), также обслуживал скандальный матч Динамо с Генгамом (1:2), спорно удалив двух игроков киевлян.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, Славко Винчич.
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