Жозе Боту откажет Бенфике ради Шахтера

Новости спорта:Главный разведчик «горняков» недавно подписал новый контракт с клубом

Глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в португальскую «Бенфику».

«Для меня было и будет честью поработать в «Бенфике», но в настоящий момент об этом не может идти и речи. Я не вернусь в Португалию, потому как недавно подписал новый трехлетний контракт с «Шахтером», - заявил Боту.

Отметим, что возвращение Боту в «Бенфику» является одним из главных предвыборых обещаний Бруно Косты Карвалью, который претендует на то, чтобы занять пост президента «орлов».

В «Бенфике» Жозе Боту возглавлял селекционный клубный отдел с 2010 по 2018 год, после чего принял предложение о переходе в «Шахтер».