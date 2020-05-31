Тренер Аталанты: Я был болен коронавирусом во время матча с Валенсией

Новости спорта:Наставник понял это только впоследствии.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, как переболел коронавирусом.

Судя по всему, 62-летний специалист уже был болен перед ответной игрой с "Валенсией" (4:3) в Лиге Чемпионов, однако он осознал это лишь впоследствии.

"За день до игры с Валенсией я почувствовал себя плохо. У меня не было температуры, но мне было плохо. Каждые две минуты мимо проезжала скорая и я думал, что не могу попасть в больницу, ведь у меня куча дел.

Это была в некотором смысле шутка с самим собой, чтобы поднять настроение, но с другой стороны, я действительно думал об этом. Затем, в субботу 14 марта, у меня была самая тяжелая тренировка за многие годы: час на беговой дорожке плюс 10-километровая пробежка. Я уже чувствовал себя хорошо, полным сил.

В субботу после матча я чувствовал себя хорошо, но когда шеф-повар Аталанты прислал мне бутылку вина и 25 кексов, я не почувствовал вкуса. Тогда-то я и понял. Через десять дней тесты показали, что у меня был COVID-19. В моем организме найдены антитела", – цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.