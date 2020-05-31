Финал Кубка Англии может пройти со зрителями

Новости спорта:FA всерьёз изучает такой вариант.

Запланированный на 1 августа финал Кубка Англии может стать символом возвращения футбола в норму, будучи сыгранным на глазах 20 тысяч фанатов на "Уэмбли".

На текущей неделе FA подтвердила свое намерение полностью завершить розыгрыш Кубка Англии. Четвертьфиналы были назначены на 27-28 июня, полуфиналы — на 11-12 июля, а финал — на 1 августа.

Как стало известно Daily Mirror, футбольная Ассоциация Англии изучает возможность пустить на трибуны "Уэмбли" на финальный матч по 10 тыс. фанатов со стороны каждой из играющих команд.

Это будет возможно только с разрешения властей и только в том случае, если к 1 августа коэффициент распространения коронавируса станет ниже 0.5.