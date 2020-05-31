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Карпаты в понедельник пройдут повторное тестирование на коронавирус

Карпаты в понедельник пройдут повторное тестирование на коронавирус
10:47 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Львовяне должны были сыграть против Мариуполя, но матч не состоится из-за заболевших на коронавирус игроков и членов персонала Карпат.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию, которая сложилась с отложенным матчем между Карпатами и Мариуполем. Встреча между командами должна была состояться сегодня, однако не будет проведена из-за того, что у игроков и членов персонала львовского клуба был обнаружен коронавирус.

«На понедельник назначено повторное тестирование, после которого поймем, подвержена команда или нет карантину и будем принимать решение. На сегодняшний день у нас есть комиссия вместе с МОЗ, которая до сих пор действует и внимательно изучит все материалы, после чего примет решение. Сейчас делегат футбола находится во Львове и изучает материалы. В ближайшее время будет принято решение, как поступаем. В Германии уже были такие случаи, надеемся, что в Карпатах это единичный случай.

Было под подозрением шесть человек. Конечно, это выходит за рамки нашего протокола, где было два игрока, они уходят на карантин и матч проходит. Но вчера утром была информация, что под подозрением шесть человек, они обратились к сопернику. Мариуполь согласился, что это случай — особый, и насколько мне известно, они не будут протестовать по результатам переноса этого матча».

После того, как стало известно, что встреча не состоится, Карпаты опубликовали свою позицию по поводу судьбы этого матча. В клубе не боятся возможного технического поражения, однако призвали не создавать из этого теории заговоров.

Известно, что среди зараженных оказались защитник Владислав Дубинчак, а также один из голкиперов Карпат. Зараженные не проявляют симптомов болезни и были переведены на режим самоизоляции.

Карпаты занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ с 14 очками.

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ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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