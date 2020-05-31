Квартиру Мареза ограбили на полмиллиона евро

Новости спорта:Больше денег алжирец потерял на дорогих часах.

Квартиру алжирского полузащитника Манчестер Сити Рияда Мареза ограбили неизвестные, нанеся ему ущерб суммой около 555 тысяч евро (500 тысяч фунтов).

Во время совершения преступления футболиста не было дома. Грабители украли три пары дорогих часов Rolex: за 255, 44 и 39 тысяч евро.

Помимо этого преступникам удалось унести 61 тысячу евро наличными, а также браслеты Cartier и редкие футбольные майки на сумму 166 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Рияд Марез в составе Манчестер Сити провел 37 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и сделав 14 результативных передач. Он перешел в стан Горожан в 2018 году из Лестера.