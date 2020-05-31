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Забивной полузащитник Байера Хаверц интересен топ-клубам Европы

Забивной полузащитник Байера Хаверц интересен топ-клубам Европы
11:20 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:За молодого таланта просят 80 миллионов.

Молодой полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц вошел в сферу интересов сразу нескольких европейских грандов: Реала, Баварии, Челси и Арсенала.

Руководство Байера готов продать 20-летнего немца в ближайшее трансферное окно, но лишь за сумму в 80 миллионов евро.

Столь высокая запрашиваемая сумма может отпугнуть потенциальных покупателей на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса, в том числе и Реал, который может отказаться от трансферов этим летом, если никого не продаст.

Кай Хаверц — воспитанник Байера, на юношеском уровне также выступал за Мариадорф и Аахен. В нынешнем сезоне на его счету 38 матчей за леверкузенцев, в которых он забил 15 голов и сделал 8 ассистов.

Байер находится на третьем месте турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 56 очков после 29 сыгранных туров. В следующем матче Фармацевты 6 июня сыграют с Баварией.

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ФК Байер, Футбол, Новости футбола, Кай Хаверц.
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