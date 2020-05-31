Флоренци хочет проявить себя в Валенсии

Новости спорта:Итальянец рассказал о готовности к возобновлению сезона.

Полузащитник Алессандро Флоренци прокомментировал возвращение к тренировкам и рассказал о своих целях в Валенсии.

"У меня все очень хорошо. Два месяца я пытался поддерживать форму дома, теперь мы вернулись к командным тренировкам.

Мне было непросто. Я сыграл три матча, потом заболел ветрянкой, а после случилась ситуация с коронавирусом. Я еще не успел почувствовать атмосферу в Валенсии. Хочу показать болельщикам все, на что я способен.

Хочу на 100% выкладываться в футболке Валенсии, помогать одноклубникам и бороться за нашу цель, которая заключается в завоевании путевки в Лигу чемпионов", – рассказал Флоренци в интервью официальному сайту клуба.

В составе "летучих мышей" 29-летний игрок провел 3 поединка после перехода в январе.

Ранее сообщалось, что Валенсия договорилась о продлении аренды Флоренци с Ромой.