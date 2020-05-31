Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176
Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176
Чемпион UFC Джон Джонс раздумывает о переходе в бокс
Чемпион UFC Джон Джонс раздумывает о переходе в бокс
УПЛ: "Днепр-1" уверенно обыграл "Олимпик"
УПЛ: "Днепр-1" уверенно обыграл "Олимпик"

Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч

Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч
12:54 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Где и когда посмотреть трансляцию матча Шахтер – Динамо в рамках 24-го тура Favbet лиги.

В воскресенье, 31 мая «Шахтер» сыграет с «Динамо» в рамках 24-го тура Украинской премьер-лиги. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 17:00. Sport Arena рассказывает все, что надо знать болельщикам об онлайн трансляции матча чемпионата Украины Шахтер — Динамо.

Первое «класичне» в 2020-м году. При любых других обстоятельствах матч между Динамо и Шахтером в День Киева собрал бы на главной арене страны десятки тысяч зрителей, но сегодня поединок пройдет без привычного антуража – пандемия коронавируса внесла свои корректив и в футбол. Матч, хозяином поля в котором будет Шахтер, пройдет на домашней арене Динамо. Зрителей на игре не будет, как не будет в столице никаких праздничных мероприятий.

Впрочем, это не отменяет главного – самого футбола. Пусть между сейчас между нашими грандами пропасть в таблице – команды разделяют 13 очков, на общем накале конкретного поединка это сказаться не должно.

Манчестер Юнайтед сделал запрос по экс-игроку Шахтера

Тем более что в нынешнем сезоне между Шахтером и Динамо пока паритет. В кубковых турнирах Динамо сумело поставить подножку Горнякам, выиграв Суперкубок и выбив Шахтера из розыгрыша Кубка страны, то в чемпионате пока что полное превосходство команды Каштру: две победы в двух матчах (2:1 – в Киеве, 1:0 – в Харькове). Перед рестартом чемпионата Динамо и Шахтер провели по два контрольных матча: бело-синие сыграли вничью с Рухом и победили Олимпик, Горняки выиграли у того же Руха и Оболони-Бровар.

Если говорит о кадровой ситуации, то у Шахтера под вопросом участие в матче Николая Матвиенко, который получил травму головы в товарищеском матче с Рухом. Защитник уже вернулся в общую группу, но не факт, что Каштру рискнет игроком в поединке, где борьбы будет очень много. Точно не поможет Горнякам Валерий Бондарь, который, по предварительным данным, вылетел на несколько месяцев из-за травмы.

Что касается Динамо, то бело-синие могут не досчитаться Цыганкова, Шапаренко и Бурду, получивших повреждения после выхода из карантина. Первые двое уже приступили к беговой работе, однако вопрос в том, сумели ли футболисты набрать нужные кондиции.

На платформе OLL.tv, где есть, как онлайн трансляция матча, так и прямая трансляция телеканала «Футбол 1». Единственный футбольный телеканал, где можно посмотреть матч «Шахтер» — «Динамо» онлайн в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Шахтер - Динамо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Александрия одолела Зарю
02 Вратарям на заметку: Роналду отрабатывает удары по воротам (Видео)
03 УПЛ: "Днепр-1" уверенно обыграл "Олимпик"
04 Президент WBC о возвращении Тайсона: Я поддерживаю его решение на 100 процентов
05 Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь