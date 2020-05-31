Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч

Новости спорта:Где и когда посмотреть трансляцию матча Шахтер – Динамо в рамках 24-го тура Favbet лиги.

В воскресенье, 31 мая «Шахтер» сыграет с «Динамо» в рамках 24-го тура Украинской премьер-лиги. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 17:00. Sport Arena рассказывает все, что надо знать болельщикам об онлайн трансляции матча чемпионата Украины Шахтер — Динамо.

Первое «класичне» в 2020-м году. При любых других обстоятельствах матч между Динамо и Шахтером в День Киева собрал бы на главной арене страны десятки тысяч зрителей, но сегодня поединок пройдет без привычного антуража – пандемия коронавируса внесла свои корректив и в футбол. Матч, хозяином поля в котором будет Шахтер, пройдет на домашней арене Динамо. Зрителей на игре не будет, как не будет в столице никаких праздничных мероприятий.

Впрочем, это не отменяет главного – самого футбола. Пусть между сейчас между нашими грандами пропасть в таблице – команды разделяют 13 очков, на общем накале конкретного поединка это сказаться не должно.

Тем более что в нынешнем сезоне между Шахтером и Динамо пока паритет. В кубковых турнирах Динамо сумело поставить подножку Горнякам, выиграв Суперкубок и выбив Шахтера из розыгрыша Кубка страны, то в чемпионате пока что полное превосходство команды Каштру: две победы в двух матчах (2:1 – в Киеве, 1:0 – в Харькове). Перед рестартом чемпионата Динамо и Шахтер провели по два контрольных матча: бело-синие сыграли вничью с Рухом и победили Олимпик, Горняки выиграли у того же Руха и Оболони-Бровар.

Если говорит о кадровой ситуации, то у Шахтера под вопросом участие в матче Николая Матвиенко, который получил травму головы в товарищеском матче с Рухом. Защитник уже вернулся в общую группу, но не факт, что Каштру рискнет игроком в поединке, где борьбы будет очень много. Точно не поможет Горнякам Валерий Бондарь, который, по предварительным данным, вылетел на несколько месяцев из-за травмы.

Что касается Динамо, то бело-синие могут не досчитаться Цыганкова, Шапаренко и Бурду, получивших повреждения после выхода из карантина. Первые двое уже приступили к беговой работе, однако вопрос в том, сумели ли футболисты набрать нужные кондиции.

На платформе OLL.tv, где есть, как онлайн трансляция матча, так и прямая трансляция телеканала «Футбол 1». Единственный футбольный телеканал, где можно посмотреть матч «Шахтер» — «Динамо» онлайн в Украине.