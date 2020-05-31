Директор РБ Лейпциг поставил точку в продаже Вернера

Новости спорта:Оливер Минцлафф высказался о будущем немецкого форварда.

Исполнительный директор РБ Лейпциг Оливер Минцлафф рассказал о сумме, за которую клуб готов отпустить своего ключевого форварда Тимо Вернера. Функционер заявил, что сумма в 52 миллиона фунтов не подлежит обсуждению.

"Дешевле 52 миллионов фунтов не будет. Мы не будем продавать игрока ниже его стоимости, если он заключил контракт более чем на год".

"В общем, мы всегда должны задавать следующий вопрос: можем ли мы заменить игрока, если мы продадим его по цене ниже его рыночной стоимости? Я думаю об этом только после того, когда на столе есть конкретные предложения", — приводит слова Минцлаффа журнал Sport Bild.

Интересно, что спортивные издания часто связывают Вернера с переходом в Ливерпуль. Сообщалось, что немецкий форвард хотел бы присоединиться к команде Юргена Клоппа, однако его партнер по сборной Антонио Рюдигер пытается переманить в Челси.